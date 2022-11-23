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В постпредстве РФ при ЕС назвали «абсурдной» резолюцию Европарламента о признании России «страной – спонсором терроризма»

В постпредстве РФ при ЕС назвали «абсурдной» резолюцию Европарламента о признании России «страной – спонсором терроризма»

В российской дипмиссии при Евросоюзе (ЕС) в среду, 23 ноября, заявили, что решение Европарламента (ЕП) включить Россию в список государств – спонсоров терроризма являет абсурдным и направлено на усиление конфронтации с Москвой, – сообщают СМИ.

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