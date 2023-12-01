«Выйдет по УДО?»: Маргарита Грачева боится за себя и семью после освобождения мужа, который отрубил ей руки

Маргарита Грачева, которой несколько лет назад муж отрубил руки, дала интервью Ксении Собчак. Девушка живет сейчас с новым супругом в большом доме, воспитывает троих детей, но пока не может до конца приспособиться к жизни инвалида.
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