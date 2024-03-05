В Думу внесут законопроект для госрегулирования деятельности маркетплейсов

Глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов и глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев (партия "Единая Россия") подготовили законопроект об установлении основ государственного регулирования деятельности маркетплейсов, который также предполагает изменения в закон о торговле.