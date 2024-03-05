Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 253 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера Голубь
    Ну да, азиатам миллионами выдавали гражданство с пулеметной очередью, а все остальным надо подождать 10 лет! А чего н...В Госдуме поспори...
  • Игорь Петров
    В Красном море пе...
  • Валентина Щербуха
    А что за губернатор Севастопольского краяПутин прилетел в ...

В Думу внесут законопроект для госрегулирования деятельности маркетплейсов

В Думу внесут законопроект для госрегулирования деятельности маркетплейсов

Глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов и глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев (партия "Единая Россия") подготовили законопроект об установлении основ государственного регулирования деятельности маркетплейсов, который также предполагает изменения в закон о торговле.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх