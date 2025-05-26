День 1187: аналитики ожидают ослабление рубля в июне 2025 года

﻿﻿Мы собираем новости, события и мнения о том, как реагируют рынки, банки и компании. Источник: Shutterstock/RBC Курсы, биржи, банки Процентные ставки Центрального банка с 24 по 26 мая 2025 года: Доллар США - 79,71 рубля (на 2 копейки меньше, чем 23 мая).