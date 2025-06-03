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Врач указал на приводящие к повреждению почек продукты

Нефролог Габриэль Лапман заявил, что рацион оказывает существенное влияние на состояние почек. В беседе с изданием La Nacion врач указал на продукты, приводящие к их повреждению.

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