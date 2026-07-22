Алексей Леонков: удары по нашей инфраструктуре не изменят обстановку на фронте

Игра на западную публику: почему атаки беспилотников не заставят Россию отступить от своих целей.В последнее время противник активизировал атаки с применением беспилотников по объектам гражданской и коммерческой инфраструктуры, включая склады крупных маркетплейсов и топливно-энергетические объекты.