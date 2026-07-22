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Царьград

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Алексей Леонков: удары по нашей инфраструктуре не изменят обстановку на фронте

Алексей Леонков: удары по нашей инфраструктуре не изменят обстановку на фронте

Игра на западную публику: почему атаки беспилотников не заставят Россию отступить от своих целей.В последнее время противник активизировал атаки с применением беспилотников по объектам гражданской и коммерческой инфраструктуры, включая склады крупных маркетплейсов и топливно-энергетические объекты.

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