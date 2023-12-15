Роскачество представило рейтинг лучших вин, произведенных в России

В рейтинг вошли образцы, представляющие все крупные винодельческие регионы страны. Для проведения исследования вина были закуплены независимыми закупщиками в крупных торговых сетях и специализированных магазинах.
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