Большая конференция по благоустройству с иностранными экспертами пройдёт в Барнауле

На конференции выступят эксперты мирового уровня, также её посетят губернатор Алтайского края Виктор Томенко и мэр Барнаула Вячеслав Франк Большая конференция по благоустройству и развитию городов "Пространственное развитие территории.
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