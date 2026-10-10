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Каллас осудила решение США разрешить импорт российского дизтоплива

Каллас осудила решение США разрешить импорт российского дизтоплива

Глава евродипломатии Кая Каллас осудила решение США разрешить импорт российского дизтоплива. «Приостановка санкций в отношении российского дизельного топлива обеспечит Москве ещё больше доходов», — отметила она в соцсети X, предположив, что это усилит Россию в военном плане.

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