В районе Севастополя сбит украинский беспилотник

Над Севастополем с утра сработала система ПВО, в воздухе прозвучали взрывы. По предварительной информации, над городом был сбит украинский беспилотник, пытавшийся достичь аэродрома Бельбек.
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