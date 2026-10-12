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Нижегородская правда

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Трое нижегородцев, разбившие «умную» остановку, попали на видео

Трое нижегородцев, разбившие «умную» остановку, попали на видео

В Приокском районе Нижнего Новгорода трое хулиганов разбили «умную» остановку и скрылись. Об этом рассказал мэр города Юрий Шалабаев.

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