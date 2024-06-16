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Как дополнить ландшафтный дизайн на даче с помощью декоративного освещения дорожек

Как дополнить ландшафтный дизайн на даче с помощью декоративного освещения дорожек

Освещение садовых дорожек - это не просто функциональный элемент, обеспечивающий безопасность и создающий атмосферу уюта во дворе или саду, но и стильный декоративный акцент.

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