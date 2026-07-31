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Царьград

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Пьяный водитель в Соликамске заплатит 580 тыс. страховой «Адонис»

Пьяный водитель в Соликамске заплатит 580 тыс. страховой «Адонис»

26 января 2023 года приблизительно в 14 часов 42 минуты на втором километре автодороги «Обход города Соликамска» мужчина, управляя личным автомобилем марки «Шевроле Лачетти» в состоянии алкогольного опьянения, пересек сплошную линию разметки.

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