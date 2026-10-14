Наименьшая доля работающих с бензином заправок в Ивановской области — 16%, наиболее устойчивая ситуация в Белгородской, Московской и Липецкой областях, где топливом обеспечены более половины АЗС.
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