Во всем виновата Бритни? Арестованного Джастина Тимберлейка в наручниках доставили в полицию

Певцу грозит серьезное наказание за его проступок. Джастина Тимберлейка арестовали за езду в пьяном видеФанаты Джастина Тимберлейка в ужасе: в СМИ появились кадры их кумира в наручниках, доставленного под конвоем в полицейский участок.
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