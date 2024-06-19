Во всем виновата Бритни? Арестованного Джастина Тимберлейка в наручниках доставили в полицию

Певцу грозит серьезное наказание за его проступок. Джастина Тимберлейка арестовали за езду в пьяном видеФанаты Джастина Тимберлейка в ужасе: в СМИ появились кадры их кумира в наручниках, доставленного под конвоем в полицейский участок.