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Аналитики: Выборы в Госдуму спровоцировали рост интереса к ценам на продукты в РФ

Аналитики: Выборы в Госдуму спровоцировали рост интереса к ценам на продукты в РФ

Одной из самых заметных тем сентября в российских СМИ стал рост цен на продовольственные товары. На прошедшей неделе вице-премьер РФ Андрей Белоусов назвал сентябрьский рост цен на продукты питания аномальным.

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