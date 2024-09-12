США потребовали от Украины план войны-2025, чтобы избежать «новых курских авантюр»

В США потребовали от Украины план войны на 2025 год, чтобы избежать «новых курских авантюр». Об этом в интервью журналисту Василию Апасову заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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