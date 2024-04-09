По данным СМИ, новое ведомство может появиться после инаугурации Путина и формирования нового состава кабмина Власти России обсуждают возможность создания министерства по молодежной политике и патриотическому воспитанию, пишут "Ведомости" со ссылкой на близкие к Администрации президента источники.
В России могут создать министерство патриотического воспитания
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Полный бред в России хватает разных партий с сыночками от политиков, чиновников которые курируют патриотическое воспитание, минкульт, образования и т.д. куда плодить дармоедов и где гарантия что там не засядут те которые будут "воспитывать" молодежь во благо запада. Примеров море посмотрите на нашу политическую и чиновничью власть, там 90% лыжи давно на запад навострили и тут просто кормушка в России у них...
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17 час.
В
Валерий
Один предложил создать министерство счастья-стал героем, другой - патриотического воспитания, третий-приравнял узбеков к числу коренных малочисленных народов России. Когда закончится устойчивое стремление политической и чиновничьей бюрократии к кормушке России? Где служение народу?
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15 час.
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