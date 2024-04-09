В России могут создать министерство патриотического воспитания

АНГЕЛ АНГЕЛ

Полный бред в России хватает разных партий с сыночками от политиков, чиновников которые курируют патриотическое воспитание, минкульт, образования и т.д. куда плодить дармоедов и где гарантия что там не засядут те которые будут "воспитывать" молодежь во благо запада. Примеров море посмотрите на нашу политическую и чиновничью власть, там 90% лыжи давно на запад навострили и тут просто кормушка в России у них...