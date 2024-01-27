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Этот таинственный мир

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Невероятные с точки зрения физики планеты-изгои излучают радиосигналы, которые ученые не могут объяснить

Невероятные с точки зрения физики планеты-изгои излучают радиосигналы, которые ученые не могут объяснить

Странный объект, обнаруженный космическим телескопом Джеймс Уэбба (JWST), может оказаться парой планет-изгоев, а новое исследование показало, что они излучают радиосигналы, редко наблюдаемые у других планет.

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