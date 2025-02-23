Активисты в Санкт-Петербурге создали триколор и слово "Защитники" ко Дню защитника Отечества

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге более 1,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии", "Волонтерской Роты" и "Команды губернатора" выстроились в российский флаг и слово "Защитники", отмечая День защитника Отечества и поздравляя с 23 февраля.