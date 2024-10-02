Актер Филипенко: «Очень люблю Питер, но жить там невозможно»

По мнению артиста, москвичи более быстрые и больше успевают Российский актер Антон Филипенко в интервью «Москвич Mag» сказал, что жители столицы более быстрые и больше успевают, а петербуржцы живут одним днем.
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