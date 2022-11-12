БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 12.11.2022 вечер

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 12.11.2022 вечер

Сообщается об освобождении нашими войсками нескольких населённых пунктов Донецкой агломерации Подтвердилась информация об освобождении нашими войсками нескольких населённых пунктов к северо-западу от Донецка, входящих в крупную Донецкую агломерацию.

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