Единый реестр воинского учета должен быть готов к запуску в ноябре 2024 года

Единый реестр воинского учета должен быть готов к вводу в эксплуатацию 1 ноября 2024 года. Этот срок указан в постановлении правительства, поручившего Минцифры завершить работу по запуску этого электронного сервиса к 31 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии