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Единый реестр воинского учета должен быть готов к запуску в ноябре 2024 года

Единый реестр воинского учета должен быть готов к запуску в ноябре 2024 года

Единый реестр воинского учета должен быть готов к вводу в эксплуатацию 1 ноября 2024 года. Этот срок указан в постановлении правительства, поручившего Минцифры завершить работу по запуску этого электронного сервиса к 31 октября.

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