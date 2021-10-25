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На Украине подготовят партизан для организации отражения «наступления» российской армии

На Украине подготовят партизан для организации отражения «наступления» российской армии

Украина начинает подготовку партизанского движения сопротивления. Как заявил командующий Сил специальных операций ВСУ Григорий Галаган, страна должна быть готова к вторжению российской армии.

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Vlad Влад
Один хохол - партизан, два - партизанский отряд, три - партизанский отряд, с предателем!!! Ебанутая страна!!! Да эти партизаны, ПЕРВЫЕ сдадут своих руководителей!!!)))
Олег Синяев
Какая там страна?! Лаборатория по производству дебилов! Причём в самой последней стадии!
Vlad Влад
Согласен!
Олег Синяев
Вот им пиндосские хозяева дури дешёвой по напоставляли! Несёт хохлов по полной! До этого, лет несколько как, доблестная жмуть в виде эстонцев тоже партизан готовила! Потом им видимо более цивильную наркоту поставлять стали! Прекратили партизанское движение в зародыше! А этих несёт, просто пи...ц! Видимо это уже тяжёлый клинический диагноз, кроме лоботомии ничего не спасёт!

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