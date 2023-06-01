Владимир Колокольцев наградил отважных детей и подростков, которые оказали содействие полицейским

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев наградил детей и подростков, проявивших мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников и предотвращении правонарушений.
«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев наградил детей и подростков, проявивших мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников и предотвращении правонарушений.
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