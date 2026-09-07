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ТЦК в Одесской области сбили двухлетнего ребёнка и скрылись с места ДТП

В Одесской области автомобиль ТЦК сбил двухлетнего мальчика. Ребёнок в реанимации, полиция начала расследование, а история вызвала широкий общественный резонанс.

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