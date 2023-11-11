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«Мне в жизни не везло с самого момента моего зачатия…» – урок о том, почему нам в жизни не везётт

«Мне в жизни не везло с самого момента моего зачатия…» – урок о том, почему нам в жизни не везётт

«Мне в жизни не везло с самого момента моего зачатия…» — так начал эту историю пожилой профессор, когда вконец уже устал от наших постоянных причитаний.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Вот  огурец !   Для  ботаника  -  это  овощ... Кто  голодный  - для  него огурец  отличная  еда...Но  если  этим  огурцом...  убили  человека  -  это  будет  *орудие  убийства* ,  *вещественное  доказательство  *  для  следователей...ЗНАЧЕНИЕ    объекта  зависит  от  того  ,  что    ДЕЛАЮТ   с  объектом  ...Если  ты  родился  в  неблагоприятной  обстановке...Но  ты  повернул события  ,  факты  ,  ситуацию    В  СВОЮ  ПОЛЬЗУ   -  все  плохое  становится  хорошим  для  тебя...В  любом  плохом  можно  увидеть хорошее.
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В жизни надо карабкаться, трудиться, иначе не добиться хорошего результата
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