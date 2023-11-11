«Мне в жизни не везло с самого момента моего зачатия…» – урок о том, почему нам в жизни не везётт

ВА

Владимир Акулов

Вот огурец ! Для ботаника - это овощ... Кто голодный - для него огурец отличная еда...Но если этим огурцом... убили человека - это будет *орудие убийства* , *вещественное доказательство * для следователей...ЗНАЧЕНИЕ объекта зависит от того , что ДЕЛАЮТ с объектом ...Если ты родился в неблагоприятной обстановке...Но ты повернул события , факты , ситуацию В СВОЮ ПОЛЬЗУ - все плохое становится хорошим для тебя...В любом плохом можно увидеть хорошее.