«Мне в жизни не везло с самого момента моего зачатия…» — так начал эту историю пожилой профессор, когда вконец уже устал от наших постоянных причитаний.
«Мне в жизни не везло с самого момента моего зачатия…» – урок о том, почему нам в жизни не везётт
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Вот огурец ! Для ботаника - это овощ... Кто голодный - для него огурец отличная еда...Но если этим огурцом... убили человека - это будет *орудие убийства* , *вещественное доказательство * для следователей...ЗНАЧЕНИЕ объекта зависит от того , что ДЕЛАЮТ с объектом ...Если ты родился в неблагоприятной обстановке...Но ты повернул события , факты , ситуацию В СВОЮ ПОЛЬЗУ - все плохое становится хорошим для тебя...В любом плохом можно увидеть хорошее.
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19 час.
Светлана Петрова
В жизни надо карабкаться, трудиться, иначе не добиться хорошего результата
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14 час.
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