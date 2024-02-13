В дельте Волги вытащили из воды тело 62-летнего сельчанина

Всего в регионе за час обнаружили двух утонувших. Вчера в Главное управление МЧС по Астраханской области поступила информация из Икрянинского района: в 11:29 в реке Подстепок (рукав реки Бахтемир), недалеко от поселка Хмелевой, было обнаружен труп 62-летнего мужчины.
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