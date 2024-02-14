Сервисы Сбербанка в конце января подверглись четырехдневной хакерской атаке

Сбербанк 24–28 января подвергался длительной хакерской атаке, сочетавшей разные способы DDos-атак. Об этом рассказал зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов 14 февраля на полях форума «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге.
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