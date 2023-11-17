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Онана получил травму в матче за Камерун. Вратаря «МЮ» заменили на 81-й

Онана получил травму в матче за Камерун. Вратаря «МЮ» заменили на 81-й

Онана покинул поле на 81-й минуте матча квалификации ЧМ-2026 Камерун – Маврикий (3:0), получив болезненный удар.

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