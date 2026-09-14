Der Spiegel: в поезде, попавшем под удар у польской границы, находился Борис Джонсон и чиновники ЕС

Дрон атаковал поезд с европейскими политиками у границы Украины Дрон атаковал поезд, рядом с которым находились Борис Джонсон и высокопоставленные европейские чиновники.
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