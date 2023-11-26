Генсекретарь РФС Митрофанов подвел итоги выступлений сборной России в 2023 году

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов в комментарии ТАСС заявил, что сборная России провела в 2023 году почти столько же матчей, сколько и другие национальные команды, что является неплохим результатом.
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