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Бывший депутат Рады Кива назвал Зеленского «ничтожеством», чей конек — «попрошайничество и унижение»

Бывший депутат Рады Кива назвал Зеленского «ничтожеством», чей конек — «попрошайничество и унижение»

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива назвал президента Украины Владимира Зеленского «ничтожеством», чей конек — «попрошайничество и унижение».

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