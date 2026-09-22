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Хорошёвка

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На улице Куусинена научат делать японского журавлика — символ благополучия

В четверг в 15:00 в библиотеке № 41 на улице Куусинена пройдет мастер-класс «Журавлик-оригами». Его участники создадут объёмную фигурку из бумаги в виде птицы с подвижными крыльями.

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