В Совфеде сочли демилитаризацию Украины объективной необходимостью

Сенатор Климов счел демилитаризацию Украины объективной необходимостью Член Совета Федерации Андрей Климов в Telegram-канале прокомментировал сообщения британских СМИ о рисках бесконтрольного оборота оружия на Украине и заявил, что демилитаризация республики является объективной необходимостью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии