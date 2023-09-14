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Тухель недоволен де Лигтом – он медленно продвигает мяч, делает много поперечных передач и мало вертикальных. Боссы «Баварии» ценят защитника как бойца

Тухель недоволен де Лигтом – он медленно продвигает мяч, делает много поперечных передач и мало вертикальных. Боссы «Баварии» ценят защитника как бойца

В прошлом сезоне защитник сборной Нидерландов был стабильным игроком стартового состава мюнхенского клуба, однако в начале этого сезона он стал третьим выбором на позицию – его опережают Ким Мин Чжэ и Дайо Упамекано.

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