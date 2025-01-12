Было — стало, или Найди 2025 отличий. Принятые и анонсированные изменения в отношении работников РЖД — в счастливом постновогоднем обзоре Vgudok

Новый год — время, когда принято подводить итоги и строить планы. О том, что нового появилось в ушедшем 2024-м и чего ждать от едва наступившего 2025-го — в нашем материале.
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