На Кубани полицейские задержали сообщника мошенников, обещавших темрючанке сохранить сбережения на «безопасном счете»

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УУР ГУ МВД России по Краснодарскому краю, ОМВД России по Темрюкскому району и ОМВД России по городу Анапе установили личность и местонахождение сообщника телефонных мошенников.