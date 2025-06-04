Театр абсурда
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Театр абсурда

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Отец Илона Маска оказался хлёстким, как Жириновский. Может, он ещё и пророк?

Отец Илона Маска оказался хлёстким, как Жириновский. Может, он ещё и пророк?

Царьград Ilya Moskovets/URA.RU/Globallookpress Отец Илона Маска оказался хлёстким, как бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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