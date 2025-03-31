Евгения Гуцул не планировала возвращаться в Молдову? Что говорит Якимовский

В Антикоррупционную прокуратуру поступила информация от Службы информации и безопасности (СИБ), согласно которой башкан Гагаузии Евгения Гуцул не намерена была возвращаться в Республику Молдова после выезда из страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии