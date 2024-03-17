Василевский – 2-я звезда матча с «Флоридой»: 47 сэйвов из 50, 24-я победа в сезоне

Андрей Василевский отразил 47 бросков из 50 в матче с «Флоридой» (5:3) и был признан второй звездой. Вратарь «Тампы» одержал 24-ю победу в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 41 игру (89,8% сэйвов, коэффициент надежности – 2,96).