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Василевский – 2-я звезда матча с «Флоридой»: 47 сэйвов из 50, 24-я победа в сезоне

Андрей Василевский отразил 47 бросков из 50 в матче с «Флоридой» (5:3) и был признан второй звездой. Вратарь «Тампы» одержал 24-ю победу в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 41 игру (89,8% сэйвов, коэффициент надежности – 2,96).

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