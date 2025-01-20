Депутат Журова: Трамп относится к Овечкину как к великому спортсмену

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова избранного президента США Дональда Трампа, который заявил, что считает форварда "Вашингтона" Александра Овечкина великим игроком, передает "ВсеПроСпорт".
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