Транспортные полицейские линейного отдела полиции на станции Унеча в Брянской области провели викторину «О России с любовью»

В преддверии Дня России старший инспектор направления по делам несовершеннолетних ЛОП на железнодорожной станции Унеча провела для детей школьного лагеря «Апельсин» одной из городских школ города Унеча викторину, посвященную российской истории, проверила знания государственной символики, побеседовала о культурных традициях нашей страны.
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