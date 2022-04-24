Болельщица выбежала на площадку во время матча «Миннесота» – «Мемфис»

Болельщица выбежала на площадку во время матча «Миннесота» – «Мемфис»

Четвертый матч серии первого раунда плей-офф между «Миннесотой» и «Мемфисом» был прерван в начале второй половины после того, как на площадку выбежала болельщица.

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