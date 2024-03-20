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Шпион со скуки: В Германии началась новая "охота на русских ведьм"

Шпион со скуки: В Германии началась новая "охота на русских ведьм"

Генпрокуратура Германии обвинила сотрудника Бундесвера в шпионаже. По версии следствия, он мог поставлять секретную информацию Москве через русское посольство, причем делать это со скуки и от недовольства собственной работой.

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