Шпион со скуки: В Германии началась новая "охота на русских ведьм"

Генпрокуратура Германии обвинила сотрудника Бундесвера в шпионаже. По версии следствия, он мог поставлять секретную информацию Москве через русское посольство, причем делать это со скуки и от недовольства собственной работой.
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