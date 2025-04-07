Экономические факторы, влияющие на рубль и нефть на неделе с 7 по 13 апреля Ирэн ОрлонскаяПо информации, предоставленной финансовыми аналитиками «Российской газете», курс рубля будет двигаться в сторону ослабления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии