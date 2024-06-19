Что такое явная манипуляция, легко объяснить на примерах. Так, в магазине бытовой техники вас уговаривают оформить расширенную гарантию на стиральную машинку, пугая, что за пределами стандартной вас могут поджидать большие неприятности.
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