Синоптики рассказали, какая погода ждет Омскую область в феврале. В части сибирских регионов будет холоднее, чем обычно.
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Синоптики рассказали, какая погода ждет Омскую область в феврале. В части сибирских регионов будет холоднее, чем обычно.