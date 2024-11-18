Политика как он...
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Политика как она есть

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Главе петербургского отделения СЖР угрожают из-за Кашпировского

Главе петербургского отделения СЖР угрожают из-за Кашпировского

Председателю петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрию Шериху, вступившемуся за права журналистов, которым мешали работать на выступлении Анатолия Кашпировского, поступило сообщение с требованием «прекратить травлю врача с мировым именем».

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