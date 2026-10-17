Криптовалютная биржа Bitget прекратит работать с пользователями из России, Белоруссии и Казахстана. С 10:00 по московскому времени 18 октября граждане этих стран не смогут открывать новые сделки, размещать ордера и оформлять подписки на продукты сервиса.