Криптовалютная биржа Bitget прекратит работать с пользователями из России, Белоруссии и Казахстана. С 10:00 по московскому времени 18 октября граждане этих стран не смогут открывать новые сделки, размещать ордера и оформлять подписки на продукты сервиса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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